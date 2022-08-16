أعلن مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير فلاح الشمري قيام البلدية بعمل «بلوك» على 45 عقارا استثماريا مخالفا يتم استغلاله تجاريا بمحافظة مبارك الكبير وذلك ضمن جولة تفتيشية لفرق البلدية في منطقة صباح السالم.

وقال الشمري في تصريح للصحافيين أمس إن الحملة التي بدأتها البلدية قبل أسبوعين بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء للكشف على المخازن المخالفة في العقارات الاستثمارية مستمرة بشكل يومي في جميع المحافظات.

وأضاف أن الفرق التفتيشية سجلت 75 إنذارا هندسيا على بعض العقارات المخالفة كما حررت 35 محضرا لمخالفات على تلك العمارات الاستثمارية المختلفة.

وشدد على أهمية الامتثال لقوانين بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء لحفظ أرواح الناس من التخزين الخاطئ لبعض المواد سريعة الاشتعال ولكي لا يتم تسجيل «بلوك» على صاحب العقار.