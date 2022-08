أعلنت جينيسيس، العلامة التجارية العالمية للسيارات الفاخرة، يوم الخميس الماضي، عن فوزها بأربع جوائز رائدة في فئة تصميم العلامات التجارية والاتصالات ضمن مسابقة «ريد دوت ديزاين» لعام 2022.



وحصدت كل من صالة جينيسيس «سوجي»، وصالة جينيسيس «أنسيونج»، وجينيسيس «هاوس نيويورك» على جوائز «ريد دوت ديزاين» في فئة تصميم الصالات التجارية بطريقة إبداعية ومبتكرة تواكب تطور طرازات الشركة وتقدمها، وفازت الأجهزة الاستشارية الفنية المستوحاة من السيارة الكهربائية GV60 في فئة «الاتصالات المكانية»، يشكل الفوز اعترافا عالميا بمكانة جينيسيس، وريادة هوية العلامة التجارية بشكل واضح في مختلف النواحي، وقدرتها على توفير مساحاتها وصالاتها التجارية لتعزيز تجربة عملائها من مختلف أنحاء العالم.



ومنحت لجنة التحكيم جينيسيس «سوجي» جائزة ريد دوت «أفضل الأفضل» المعروفة بـ Best of the Best لتصميمها الرائد والطليعي، وهي واحدة من أعلى الجوائز وأكثرها رقيا وتميزا في حفل جوائز «ريد دوت ديزاين».



وتقدم صالات عرض جينيسيس تجارب رائدة ومميزة على مجموعة واسعة من منتجاتها الحديثة والجديدة كليا، ليتمكن رواد الصالات من التعرف على المنتجات الجديدة من خلال رحلة استكشافية تصور فخامة العلامة التجارية وعراقتها وقصتها منذ التأسيس. تنتهج صالات عرض جينيسيس مبدأ موحد «العميل أولا» وهي الطريقة التي تصمم بها جميع تجارب علامتها التجارية.



وتجسد صالة عرض جينيسيس «سوجي» روعة التصميم في كل تفاصليها لتضفي مزيدا من التجارب الرائدة على تجربة عملائها مستفيدة من موادها ومساحتها وبرامجها، إذ تعمل صالة العرض المكونة من أربعة طوابق والتي تبلغ مساحتها 4991 مترا مربعا كمعرض للسيارات ومنصة لتقديم الخدمات ومركز اختبار القيادة في الوقت نفسه. إنها الصالة الأولى من نوعها في كوريا التي تجمع بين العرض التقديمي وتقديم برنامج خدمة رائدة عالميا.



وتوفر صالة العرض للعملاء فرصة اختبار قيادة سياراتهم المفضلة، بينما يمكن للمالكين الجدد تسلم سياراتهم الجديدة في صالة خاصة مع حفل «خاص لتسليم السيارة»، مزود بتقنيات كالأذرع الآلية وشاشة فيديو خاصة تدون تلك اللحظات الرائعة.



وأثبتت جينيسيس من خلال صالتها «أنسيونج» أن الصالات ذات العلامات التجارية الرائدة لا تحتاج إلى أن تكون مؤسسة قائمة بذاتها لإثارة الإعجاب. إذ تقع صالة جينيسيس «أنسيونج» التي تبلغ مساحتها 663 مترا مربعا في مركز تجاري لتستعرض بجرأة أحدث التقنيات ومركبات القيادة للعلامة التجارية في رؤية مستقبلية تصور التصميم، والصوت، والضوء، مع الترحيب بالعملاء لاستكشاف طرازات جديدة متطورة وذات نظرة استباقية في عالم الهندسة والإبداع في التصميم.



وتعد جينيسيس «هاوس نيويورك» مكانا مميزا ومعلما يجسد الثقافة الكروية في مدينة نيويورك، ويشار إليها على أنها «واحة متطورة في قلب مدينة مزدهرة». هناك الكثير لاستكشافه، بدءا من الديكورات والتصميمات الفنية وانتهاء بتجربة المأكولات الكورية الطازجة والتقليدية، إلى جانب التعرف عن قرب على أحدث الطرازات والتصاميم الرائدة لأسطول سيارات جينيسيس. يمكنك لرواد الصالة المشاركة في حفل الشاي الكوري والاستمتاع بالمناظر البانورامية لنهر «هدسون» ومتنزه «هاي لاين».



وبهذه المناسبة، قال كيم يونغ إن، رئيس قسم الهندسة في شركة Suh Architects: «كنا محظوظين حقا لأن العميل والموقع والبرنامج الثقافي والشركاء مثل «أونجيوم جينيسيس نيويورك»، حرصوا على العمل بجانبنا والتعاون لإنشاء واحة فريدة في التصميم تجسد التقاليد المعاصرة التي تستحق العمل والابداع».



وأضاف: نالت فكرة تصميم مشروع مكون من طوابق متعددة إعجابنا، لنخلق نوعا من الابداع في التصميم في مدينة رائدة وشهيرة مثل نيويورك، إذ صممت واجهة الطابق الأرضي بشكل ملتف وبمنحنيات تتشابه مع تصميم سيارات جينيسيس وشبكتها الأمامية المتلألئة. بينما صور الطابق العلوي والطابق الثاني ثقافة الشعب الكوري، ضمن مناطق مختلفة لتناول الطعام والقراءة والراحة مع شبابيك مفتوحة على الهواء الطلق مصممة بشكل منحدرات آمنة، بالإضافة إلى الشرفة الخارجية لمشاهد أجمل المناطق والمناظر التي تتمتع بها المدينة.



ويجسد «جينيسيس هاوس» من الناحية المعمارية هوية تصميم العلامة التجارية، إذ إنه يعكس الأناقة البسيطة التي تشتهر بها جينيسيس، والتي تظهر في استخدام العناصر الزخرفية، مع التركيز على المواد الأساسية مثل الخرسانة المكشوفة، والفولاذ المقاوم للعوامل الجوية، والخشب الصلب. أما من الناحية الثقافية، توفر الصالة منطقة خاصة Hudson لتستقطب جميع الراغبين بتجربة التصميم والضيافة الكورية الأصيلة. كأول مركز للعلامة التجارية لشركة جينيسيس، يحرص جينيسيس هاوس على إشراك سكان نيويورك في محادثات حول التصميم والتنقل، ويدعو عملاء وعشاق العلامة التجارية للاستكشاف والاستمتاع.



حملة الاتصالات المكانية



تتواصل جينيسيس مع العالم من خلال تصميماتها المميزة والرائدة لصالاتها التجارية، ولكنها أيضا تتميز بطريقتها الفريدة في سرد القصص حول مفاهيم التصميم. عندما أطلقت جينيسيس GV60 أول سيارة كهربائية للعلامة التجارية تعتمد على منصة EV مخصصة في سبتمبر من العام الماضي، تم الإشادة بتصميمها المبتكر. وأحد أبرز ميزات الطراز كانت «الكرة البلورية»، وهي في الواقع القير الإلكتروني، الذي يعلم السائقين بشكل حدسي عندما تكون السيارة جاهزة للقيادة، وعندما يتم إيقاف تشغيل السيارة، فإن الكرة البلورية توفر إضاءة محيطة، ما يزيد من جمالية السيارة. وعندما تكون السيارة مستعدة للقيادة، تدور الكرة ما يخلق جوا داخليا من التنقل المستقبلي. وابتكرت جينيسيس حملة GV60 التي ركزت على تلك «الكرة البلورية». تضمنت التركيبات الفنية المصاحبة 400 × 400 × 80 وحدة مصنوعة من فيلم مزدوج اللون على الوجهين يمكن أن يحول أي موقع يشغله بانعكاسات قزحية تخلق مساحات متغيرة خاصة بها. وتم عرض «التركيب المتنقل» لأول مرة في صالة جينيسيس «هانام» قبل الانتقال إلى صالة جينيسيس «سوجي». ومؤخرا تم عرض تلك الخاصية المبتكرة لدى طراز GV60 في جينيسيس «هاوس نيويورك» لأول مرة في أميركا.