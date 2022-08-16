أجرى البنك التجاري الكويتي السحب الثاني على حملة الصيف بحر/ جو والموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بالعديد من الجوائز القيمة من خلال سحوبات يجريها البنك على عدد من المعدات البحرية وباقات السفر، وقد تم إجراء سحب شهر يوليو يوم الخميس الموافق 4 أغسطس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:



الفائز الأول: عبدالرضا حسين غلوم عوض، الجائزة: رحلة إلى جزر موريشيوس



الفائز الثاني: اباء فاضل حبيب حسن، الجائزة: جت سكي سي دو سبارك 90



الفائز الثالث: الشيخ خليفة جابر الصباح، الجائزة جت سكي سي دو سبارك 60



الفائز الرابع: محمد أحمد العاصم، الجائزة ياماها سكوتر بحري



الفائز الخامس: فاطمة محسن البذالي، الجائزة كاياك ماستر



وقد قام البنك بالتواصل مع الرابحين وتهنئتهم بالفوز وتسليمهم الجوائز بحضور كل من محمد الصراف مدير منطقة إدارة الخدمات المصرفية الشخصية، وهاشم محمد مدير منطقة بالوكالة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وطلال الرئيس مساعد مدير إدارة التسويق.



وعن آلية الدخول في السحوبات التي تتضمنها هذه الحملة والفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها لعملاء التجاري من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، كل 10 دنانير ينفقها العميل باستخدام بطاقته الائتمانية داخل الكويت تمنحه فرصة للدخول في السحوبات الشهرية، كما أن كل 10 دنانير ينفقها العميل خارج الكويت باستخدام بطاقته الائتمانية تمنحه 3 فرص للدخول في السحوبات الشهرية، ومقابل كل بطاقة ائتمان جديدة يتم إصدارها خلال فترة الحملة، سيحصل العميل على 20 فرصة إضافية لدخول السحوبات.



وبالنسبة لعدد ومواعيد السحوبات الخاصة بهذه الحملة سوف تشمل 3 سحوبات لاختيار 15 فائزا للفوز بجوائز قيمة، وعن مواعيد السحوبات سوف يتم إجراؤها شهريا بناء على جدول السحوبات المحدد. هذا، وتستمر الحملة حتى 31 أغسطس 2022.