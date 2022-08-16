صنعت شركة تسلا أكثر من 3 ملايين سيارة، حسب ما قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك يوم الأحد الماضي، ومن هذا المجموع، أنتج مصنع تسلا في شنغهاي مليون سيارة، وفقا لأحدث تغريدة لأغنى رجل في العالم.



وكتب ماسك: تهانينا لـ «غيغا» شنغهاي على صنع السيارة رقم مليون.. إجمالي ما أنتجته تسلا تخطى 3 ملايين سيارة.



ويأتي إعلان ماسك بعد أشهر من عمليات الإغلاق ونقص قطع الغيار في الصين، الأمر الذي هدد إنتاج سيارات تسلا، ويشير إلى أن مصنع تسلا في شنغهاي ينتج عددا كبيرا من المركبات الجديدة بعد افتتاحه في عام 2018 والسنوات اللاحقة من الاستثمار.



كما يأتي الإنجاز الأخير لإنتاج السيارات التي احتفل بها ماسك بعدما ارتفعت تسليمات تسلا، وهي أقرب تقدير تقريبي للمبيعات، في الأرباع الأخيرة.



وفي يوليو، قالت تسلا إنها سلمت 254695 سيارة في الربع الثاني، بزيادة قدرها 26.5% على أساس سنوي.



ولكن هذا الإنجاز يسلط الضوء أيضا على كيفية مقارنة تسلا الصغيرة بعمالقة السيارات، فعلى سبيل المثال، سلمت تويوتا أكثر من 10 ملايين سيارة في عام 2021 وحده.



وكانت تسلا قد قالت في وقت سابق من هذا العام إنها تخطط لزيادة تسليمات السيارات بنسبة 50% سنويا.



وبالإضافة إلى مصنعها في شنغهاي، تنتج تسلا السيارات في مصانع فريمونت، كاليفورنيا، أوستن، تكساس، وبالقرب من برلين في ألمانيا، وقال ماسك في يوليو إن مصنع فريمونت، الأول للشركة، أنتج مليوني سيارة.



وانخفض سهم تسلا بنسبة 25% تقريبا في عام 2022 حيث كان المستثمرون يعيدون تقييم الشركات سريعة النمو في مواجهة مخاوف التضخم والاقتصاد الكلي. كما باع ماسك أكثر من 7 ملايين سهم في تسلا الأسبوع الماضي بنحو 6.88 مليارات دولار.