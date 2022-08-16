توصلت دراسة جديدة إلى أن طول العمر، مرهون بإقران الطعام الصحي، بممارسة الرياضة بانتظام. وأظهرت النتائج التي نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل متكرر ويأكلون جيدا هم أقل عرضة للوفاة، لاحظ مؤلفو الدراسة أيضا أن المستويات العالية من النشاط البدني لا تتصدى للآثار الصحية السلبية للنظام الغذائي السيئ.



كتب الباحثون: «إن الالتزام بالنظام الغذائي الجيد والنشاط البدني الكافي مهم للحد على النحو الأمثل من مخاطر الوفاة من جميع الأسباب، أمراض القلب والأوعية الدموية، الأمراض القلبية الوعائية والأمراض السرطانية، المرتبطة بالسمنة».



ووجد فريق البحث أن أي نوع من التمارين المنتظمة كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة، وأولئك الذين يأكلون جيدا ويمارسون الرياضة على حد سواء كانوا أقل عرضة للوفاة، في حين أن التمارين والنظام الغذائي مرتبطان بشكل مستقل بانخفاض خطر الوفاة، فإن المستويات العالية من التمارين لا يمكن أن تخفف تماما من أضرار النظام الغذائي السيئ.



قال المؤلف الرئيسي للدراسة في الدراسة الدكتور في كلية سيدني للصحة العامة ميلودي دينج: «أولئك الذين تناولوا نظاما غذائيا رديئا وكانوا نشطين مازالوا يقللون بشكل كبير من مخاطر الوفيات من أولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا رديئا وكانوا غير نشطين، كل ما في الأمر أنه كان لديك الحد الأقصى من المخاطر عند القيام بالأمرين بشكل صحيح».



وقال د.إريك وينر، مدير مركز ييل للسرطان: كل من ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي مفيد من حيث المشاكل الطبية الأخرى، ولم يتم تحديد التفسيرات العلمية الأساسية بشكل كامل، ولكن خلاصة القول هي انه إذا أراد الناس تقليل فرصهم في الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والعديد من أنواع السرطان، فإنهم بحاجة إلى مراقبة نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة.

المصدر: «healthline»