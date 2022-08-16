أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ان قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بدأ فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين خلال الفترة من 21 الجاري الى اول سبتمبر.



ودعت في بيان صحافي الراغبين في التسجيل الى مراجعة إدارة التأهيل المهني للمعاقين ـ السالمية ـ شارع البحرين ـ مقابل جمعية السالمية ـ ثانوية هند سابقا والتواصل عبر الأرقام الآتية:



25723390 - 25755613 من الساعة 9.00 صباحا الى 11.00 ظهرا.



وقالت ان المستندات المطلوبة للالتحاق هي صورة (شهادة إثبات إعاقة ـ شهادة الميلاد ـ بطاقة المدنية ـ الشهادة الدراسية ـ عدد 3 صور شخصية ـ التقارير الطبية أو النفسية إن وجدت ـ جنسية المعاق في حال اكتمال السن القانونية ـ شهادة من الطب النفسي خاليا من الأمراض السارية أو المعدية ـ شهادة من الطب النفسي خاليا من الأمراض النفسية ـ شهادة المكلف برعاية إن وجدت.