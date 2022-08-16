الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 عن فتح الباب أمام الجمهور القادم إلى الدوحة، ضمن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد خلال البطولة، لتقديم طلباتهم للحصول على بطاقة «هيا» الإلزامية لحضور المباريات.



ويتيح البرنامج، الذي أعلن عنه في مايو الماضي، الفرصة لمشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، للسفر إلى قطر وحضور المباراة التي يختارها المشجع، ثم العودة إلى بلده أو مكان إقامته خلال 24 ساعة، وذلك في إطار اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وعدد من شركات الطيران الخليجية، ومن بينها الخطوط الجوية العربية السعودية، والخطوط الجوية الكويتية، والطيران العماني، والعربية للطيران، وفلاي دبي.



وتقدم بطاقة «هيا» للمشجعين عددا من المزايا من بينها تصريح الدخول إلى دولة قطر، إضافة إلى الاستادات التي تستضيف منافسات المونديال، بجانب تذكرة المباراة، إضافة إلى الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام.



هذا، وتستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري القطري بإقامة مباراتين، حيث يلتقي العربي مع المرخية في الـ 5:25 مساء على ستاد المدينة التعليمية، والدحيل مع الريان في الـ 7:35 مساء، وتختتم الجولة غدا بمباراتي السد مع الأهلي على ستاد أحمد بن علي، في الـ 5:25 مساء، والشمال مع الغرافة في الـ 7:35 مساء على ستاد الثمامة.



إلى ذلك، أعربت إدارة نادي السيلية عن بالغ أسفها وخسارتها الكبيرة لإصابة المهاجم العراقي مهند علي الشمري الملقب بـ«ميمي» بقطع في الرباط الصليبي تتطلب إجراء عملية جراحية في مستشفى سبيتار الأسبوع المقبل، وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي. ومن المقرر أن يغيب «ميمي» عن الملاعب لمدة تصل الى 9 أشهر.