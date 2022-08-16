رصدت فرق الهيئة العامة للبيئة 26 مخالفة بيئية في منطقة الوفرة خلال حملة تفتيشية قامت بها بالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت.



وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ «كونا» ان الحملة أسفرت عن رصد تعديات برية وتم تحرير مخالفات بيئية وفقا للمادتين 40 و41 من قانون حماية البيئة.



وأوضحت الإبراهيم أن المادة 40 تبين أنه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».



وأضافت ان عقوبة المادة 40 غرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 5 آلاف لكل من خالف حكم هذه المادة.



وذكرت أن المادة 41 تنص على أنه «يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية».



كما وتنص المادة نفسها على أنه «يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار».



وأهابت الإبراهيم بالجميع ضرورة الالتزام باللوائح والإرشادات والنظم الواردة بقانون حماية البيئة لتجنب المخالفات المقررة بالقانون.