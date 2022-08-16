القاهرة - هناء السيد



اختتمت بالقاهرة فعاليات الملتقى الأول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» بمشاركه وفود من الدول العربية وتم تكريم الوفود المشاركة ومنها الكويت، وتم تكريم عضو مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الطالب سلمان المبارك، والذي ثمن دور الكويت في الاهتمام بالشباب ورعايتهم.



وأشاد المبارك بدور المجلس الذي تم إنشاؤه للتواصل مع الشباب والتعرف على قضاياهم وما يشغلهم وفتح قنوات التواصل لتوعية الشباب ضد الأفكار المتطرفة وغرس روح الانتماء والحفاظ على الأوطان.



وعلى صعيد متصل، استعرض عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات» ضرار بالهول الفلاسي ‏تجربة المؤسسة في تعزيز ودعم روح التطوع في الشباب بالدولة والتي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».