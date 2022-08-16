القاهرة - سامي عبدالفتاح



بقرار من غرفة «VAR» في الدقيقة 90+3، جاء الفرج على لاعبي الأهلي ومدربهم ريكاردو سواريش، باحتساب ضربة جزاء على فريق المقاصة، ليعبر الأهلي الى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر، بعد أن عجز لاعبوه عن هز شباك المقاصة، خلال التسعين دقيقة، وهو الفريق الذي هبط رسميا الى القسم الثاني من الدوري، والذي تلقى قبل أيام خمسة اهداف نظيفة من الزمالك في الدوري.



سجل هدف الأهلي رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3، ونال هشام حافظ لاعب المقاصة البطاقة الحمراء، للاعتراض، بعد احتساب ضربة جزاء ضده نتيجة لمسة يد، مع الأداء الباهت للأهلي، إلا انه حافظ على نظافة شباكه آخر 7 مباريات متتالية أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي في الدوري، وأخيرا مصر المقاصة في الكأس.



ويلتقي الأهلي مع المقاولون في الدور ربع النهائي، والفائز من هذه المواجهة، سيواجه سموحة في نصف النهائي، والذي تأهل بعد الفوز على منتخب السويس (2-0).



الى ذلك، اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبين الاول والأولمبي، وجاءت قرارات الاتحاد كالتالي: اعتماد عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومساعديه البرتغاليين.

واعتماد عقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ومساعديه، محمود حرب إداريا، ووائل رياض مدربا مساعدا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى. وكذلك اعتماد التعاقد مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، لإدارة منظومة التحكيم.



كما قرر انطلاق الدوري الممتاز الجديد 16 أكتوبر المقبل، بنفس النظام الحالي، من دورين، بعد ان كان هناك مقترحا بأن يكون من دور واحد، وكذلك الموافقة على عرض الاتحاد القطري لاستضافة مباراة السوبر المصري السعودي.



ووافق مجلس الإدارة على طلب فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول بخوض 4 وديات خلال الفترة المقبلة، قبل استئناف تصفيات أمم افريقيا، منها مباراتان مع منتخبي الإمارات وبلجيكا، وجار الاتفاق على المواجهتين الأخريين.