شارك ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) فجر اليوم الثلاثاء، ان الامير محمد طاف فور وصوله إلى المسجد الحرام بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة حيث شارك بغسلها ثم أدى ركعتي السنة.

واضافت انه شارك بغسل الكعبة المشرفة كذلك عدد من المسؤولين السعوديين واعضاء هيئة كبار العلماء وسدنة بيت الله الحرام.

ويعد غسل الكعبة سنة نبوية كريمة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تطهيرا لها.