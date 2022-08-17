عبدالكريم العبدالله

شارك رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله، ومثل دولة الكويت، في منتدى الرياض الصحي، تحت عنوان "الصحة العامة و الوقاية والصحة المجتمعية"، برعاية د. توفيق خوجة رئيس الاتحاد العربي للمستشفيات وعضو مجلس أمناء المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية.

وقال د.الجارالله في تصريح صحافي، على هامش مشاركته في المنتدى عبر zoom، أن المنتدى ناقش العديد من القضايا الصحية المهمة منها وباء كوفيد-19 وجدري القرود.

ودعا الجارالله السلطات الصحية في دول العالم أجمع وبخاصة دولنا العربية والإسلامية الى رفع إنفاقها على ميزانية وزارات الصحة ضمن حكوماتها، وبصفة خاصة ميزانية الصحة العامة، وذلك كأحد أهم تبعات وباء كوفيد-19، ووباء جدرى القرود المنتشرين حاليا ، تحسبا للوبائيات المقبلة التي تنذر منظمة الصحة العالمية بحدوثها وتهدد العالم أجمع، مطالباً بمنحها الأولوية على أي من مفاصل أو محاور الرعاية الصحية الاخرى وأن يتم الاهتمام به مثلما تهتم هذه السلطات بالطب الإكلينيكى واستيراد الأجهزة والمعدات والدواء العلاجى .

وشدد الجارالله على أهمية العمل التطوعي في هذا المجال لتعزيز صحة المجتمع وبصفة خاصة حمايته من الأمراض المزمنة غير المعدية والتي تفتك بمجتمعاتنا وفى اقليمنا وعلى رأسها امراض القلب، والسكر، وهشاشة العظام، والسرطان ..الخ، مؤكداً على وجود عوامل خطورة مشتركة تسبب هذه الامراض ومن أهمها السمنة والتدخين والكسل والإفراط فى تناول الأطعمة

وبين د.الجارالله بأن منتدى الرياض الصحي يزخر بالعديد من القضايا التي تدور حول الصحة العامة، مثمنا الجهود المضنية و العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنه المنظمه واللجنة العلمية لمثل هذه المؤتمر .



ونوه د.الجارالله الى التوافق الكبير والتشابه في كثير من الاهداف التي تسعى المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية لتحقيقها، وبين أهداف هذا المؤتمر ، مما يضاعف استفادة كلا الطرفين من وجود هذا العدد الكبير من العلماء الأفاضل والمتخصصين ومما يثري المنظمة ويعطيها زخم طبى وفقهى، مشدداً على السعي الحثيث لتوثيق هذه الرؤى المشتركة بمواجهة الكثير من القضايا الطبية التى تظهر في وسائل الإعلام ومجلات البحوث تباعا والتى تحتاج الي رأي اسلامي فقهي موثق يقوم عليها ويعطي الباحث والطبيب والاستشاري المسلم الوعي الكامل بالتعاطي مع هذه الأمور،



وعن انجازات المنظمة قال د.الجارالله : المنظمة حققت الكثير من الإنجازات خلال مسيرتها ومنها اقامة 40 مؤتمر دولي تستهدف توثيق وتوحيد الرؤئ الإسلامية حيال المستجدات الطبية مثل طفل الانابيب وقضايا الإستنساخ وغيرها ، كما تسعى المنظمة كذلك الى نشر المصطلحات والمفاهيم العلمية، والأخلاقية الطبية الحديثة، من منظور إسلامي، وربطها بالدراسات الطبية الحديثة، مع إحياء تراث العلماء المسلمين في جوانب طبية كثيرة .

والجدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية منظمة اقليمية لها شخصية اعتبارية مقرها دولة الكويت انشأت عام 1984بقرار أميرى من سمو الامير الراحل جابر الاحمد ابان رئاسته لمنظمة التعاون الإسلامى ، وتهدف لتوحيد الراي الشرعي الفقهي بالتعاون بين نخب العلماء والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي مع كبار الاستشاريين والمراكز الطبية الحديثة.