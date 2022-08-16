أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية أن 400 أسرة محتاجة في السودان، استفادت من مشروع التأمين الصحي الذي أطلقته الجمعية لعلاج المرضى الذين لا يملكون أثمان علاجهم وأدويتهم وفحوصاتهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل: إن مشروع التأمين الصحي يعد أحد أهم مشاريعنا المميزة لدى الجمعية، والذي يتضمن تقديم الكفالة الطبية لأسرة كاملة لمدة سنة داخل المستشفيات الحكومية، وبتبرع قيمته 8 دينار كويتي.

وأوضح العبد الجليل أن الكفالة تشتمل على الكشوفات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية إذا تطلب الأمر، مؤكداً أن الأسرة المشمولة بالكفالة غير مقيدة بعدد محدد من افرادها، وهو ما يفسح المجال لتغطية صحية أوسع وأشمل للمرضى المحتاجين.



ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أهمية الصدقة في مشروعات الكفالة باعتبارها أسمى صور الخير التي تضمن للمكفول تلبية احتياجاته وتحقيق الرعاية المستمرة له، وتعزز روح التكافل والتضامن المجتمعي.

مثمناً فزعة أهل الخير، الذين يمدون أياديهم بالخير والعطاء، داعياً إياهم إلى الاستمرار في البذل والإنفاق لتخفيف معاناة المرضى والمساهمة في علاجهم، وذلك خلال الموقع الإلكتروني للجمعية alensaniya.org.kw أو بالاتصال على الخطوط الساخنة للجمعية 22523426- 22523428، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم.