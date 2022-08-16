خالد الشامري: تم التركيز على المناطق التي تشهد وضعا إنسانيا صعبا



في إطار تواصل حملة «أغيثوا الصومال» التي أطلقتْها نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي لإغاثة المُتضررين بالجفاف، بدأ وفدٌ من نماء الخيرية يضمُّ كلا من خالد مبارك الشامري، مدير إدارة الإغاثة، ووائل الشرع، المصور الوثائقي، زيارة للصومال لتقديم المساعدات الإغاثية لهم، وتضمن جدول الزيارة إلى مخيمات النازحين وتوزيع 1300 سلة غذائية على الأسر المتضررة، وتضمنت السلال المواد التموينية الأساسية التي تكفي الأسر مدة شهر كامل، واستفاد منها أكثر من 9100 شخص وتوزيع 8 تناكر للمياه استفاد منها 8 آلاف شخص.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الإغاثة خالد مبارك الشامري: إن نماء الخيرية تستهدف في ندائها الإنساني الذي أطلقته وتوفير المساعدات للأسر الأكثر تضرراً في ولايتي مقديشو" وجوبالاند، مشيراً إلى أنه تم التركيز على المناطق المستهدفة لأنها تشهد وضعاً إنسانياً صعباً، بسبب غياب الأمطار عنها لأكثر من 3 سنوات متتالية، تشرد من جرائها معظم سكانها إلى المحافظات المجاورة، نتيجة شح المياه ونفوق المواشي التي تعد مصدر رزقهم.

وبين الشامري أن الإحصاءات الأممية تنذر بكارثة إنسانية، مشيراً إلى أن هناك 7 ملايين صومالي يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينهم 3 ملايين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، فيما يواجه 1.5 مليون طفل حالة سوء التغذية الحاد، إلى جانب 248 ألفاً من النساء الحوامل والرضع يعانون أيضاً سوء التغذية، لافتاً إلى أن كل هذه المؤشرات تعزز احتمال حدوث أزمة المجاعة.

وأوضح الشامري أن مسألة الأمن الغذائي في القرن الأفريقي معقدة للغاية، حيث تتشابك فيها عدة عوامل، وهناك نحو 20 مليون شخص في القرن الأفريقي يعانون من معضلة الأمن الغذائي، إضافة إلى 7 ملايين طفل يعانون من مضاعفات سوء تغذية حادة، كما أن أزمة الجفاف أثرت سلباً على الوضع المعيشي للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، إذا كيف سيكون رد فعل الأسر الفقيرة، عندما لا يتوفر لديهم ما يكفي من الطعام.

وحث الشامري أهل الخير والمحسنين القيام بواجبهم الأخوي والإنساني من خلال التبرع لصالح إخوانهم المتضررين من الجفاف، والإسهام في إنقاذ حياة هؤلاء الفقراء والمحتاجين من شبح الجوع وسوء التغذية، والتخفيف من معاناتهم، ومواصلة دعم جهود نماء الخيرية الميدانية العاجلة، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المحسنين صالح أعمالهم، ويمكن التبرع للحملة عبر موقع نماء الخيرية عبر الرابط التالي: https://www.namaakw.net/4hs6i.

وعبر المستفيدون عن سعادتهم بهذه المساعدات، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لأهل الخير ولنماء الخيرية، على ما تقدمه من مساعدات إنسانية هم في أمسّ الحاجة إليها.