ساندت قوة الإطفاء العام بلدية الكويت في ازالة تعديات ومخيمات بمحافظة الأحمدي وذلك في إطار التعاون مع جهات الدولة المختلفة وتقديم الدعم والمساندة للالتزام بالقوانين والأنظمة.

وقال بيان لقوة الإطفاء: قام مركز الاسناد التابع لقوة الإطفاء العام صباح اليوم الثلاثاء بتقديم الدعم والاسناد لبلدية الكويت من خلال مشاركة الآليات الثقيلة والجرافات التي وضعت تحت تصرف واشراف بلدية الكويت لإزالة التعديات في محافظة الاحمدي، ويأتي هذا التعاون والدعم بطلب من بلدية الكويت ضمن الجهود المشتركة بين الجهتين لإزالة التعديات والمخالفات للالتزام بالقانون ولحين الانتهاء من ازالة جميع التعديات.