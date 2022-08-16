أسفرت حرائق الغابات عن اشتعال النيران في 60 مبنى، من بينها سبعة منازل سكنية، في منطقة روستوف بجنوبي روسيا ، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا حتى الان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء ((تاس)) عن وزارة الطوارئ الروسية قولها إن حريق الغابات، الذي بدأ في منطقة غابات أوست دونيتسك في الجزء الشمال الشرقي من منطقة روستوف، امتد إلى 136 هكتارا، ما أثر على ثلاث قرى.

وأضافت أنه تم إجلاء السكان، مشيرة إلى أن وزارة الطوارئ حشدت طائرتين لإطفاء الحرائق ومروحية وأكثر من 300 رجل إطفاء و90 قطعة من المعدات على الأرض لمكافحة الحريق.