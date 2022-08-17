الساير: نعمل على تقوية الرسالة الإنسانية والاجتماعية في المجتمع وخلق جيل محب للعمل ومساعدة المحتاج



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير أن نادي «المتطوع الصغير» الذي دشنته الجمعية في 18 يوليو الماضي يأتي في سياق برامج الاستثمار بالعنصر البشري الذي تتبناه الكويت.



وقال الساير في كلمته خلال حفل اختتام فعاليات النادي السنوي والذي استمر لمدة شهر بمشاركة 85 طفلا أول من أمس إن «الهلال الأحمر» تحرص على إعداد أطفال مبادرين نحو العمل التطوعي يشعرون بآلام الآخر بما يسهم في تقوية الرسالة الإنسانية والاجتماعية في المجتمع ويخلق جيلا محبا للتطوع والعمل ومساعدة المحتاج.



ولفت الى أن المشاركين تعلموا المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر إضافة إلى الانخراط في أنشطة النادي التربوية والترفيهية، مشيرا الى تسخير كل الإمكانات والخبرات للمتطوعين الصغار من قبل خيرة المدربين في مجال الإسعافات الأولية وصفوة المعلمين في المجالات التربوية، مبينا أن نادي «المتطوع الصغير» قدم عبر فعالياته أكثر من جانب معرفي وترفيهي وعملي لغرس ثقافة التطوع لدى الناشئة معززا روح التعاون والقيادة في نفوسهم.



وأشار إلى سعي الجمعية لتنظيم العديد من الفعاليات التربوية الهادفة والمفيدة لإعداد متطوع صغير قادر على التصرف في الأزمات من خلال الإسعاف الأولي على قدر طاقته.



واشتملت فعاليات النادي التي أقيمت في مقر الجمعية إكسابهم المهارات القيادية والإبداعية وتنمية الذكاء الاجتماعي لديهم، وتضمنت برامج النادي التي نظمت خلال الفترة المسائية التدريب على الإسعافات الأولية وتنظيم الوقت والثقافة الصحية والرياضة المثالية وصحة الأسنان والمحافظة على البيئة البحرية والبرية علاوة على توسيع مداركهم تجاه العمل التطوعي وتعريفهم بمبادئ الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.