في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام م.أحمد المنفوحي وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء في غير الغرض المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية، قام الفريق الرقابي برصد سردابين مخالفين بمنطقة السالمية يتم استخدامهما في غير الأغراض المرخصة من أجلهما (تخزين أدوية).



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان أن الفريق الرقابي قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزنين بإغلاقهما وإبلاغ قوة الإطفاء العام ووزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السردابين من قبل قوة الإطفاء العام وإدارة التفتيش على الأدوية بقطاع الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة ممثلة في د.خالد العلي لمخالفة اللوائح والقوانين، مؤكدا أن الفرق الرقابية ستواصل رصدها لكل السراديب المخالفة في جميع مناطق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.