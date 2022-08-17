نظم بنك بوبيان بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ورشة عمل حول «الثقافة المالية» وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وحرصه على تثقيف مختلف شرائح المجتمع خاصة ما يتعلق بأسس الادخار والتوفير ومساعدة العملاء وغيرهم على اتخاذ قراراتهم المالية.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية بالبنك عادل الحماد: يحرص بنك بوبيان على نشر الوعي والتثقيف بجميع الأمور المالية لضمان فهم كل من عملائنا الحاليين والمحتملين ودرايتهم بآثار قراراتهم المالية على حياتهم ورفاهيتهم لاسيما في ظل النمو المتزايد لمظاهر الاستهلاك اليومية. وأضاف: اليوم وفي ضوء الجهود التي يقوم بها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية أصبح من الواضح أن هذه القضية تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون لمساعدة الناس على إدارة أموالهم بشكل أفضل وعلى نحو يحقق النتائج المرجوة. وحول الورشة قال مساعد مدير تطوير المواهب في البنك فؤاد العبيد ان هذه الورشة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الكويت تأتي أيضا ضمن أنشطة البنك التي ينظمها ضمن حملة (لنكن على دراية) التي تم اطلاقها برعاية بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف زيادة وتعزيز وعي الجمهور العام بالأمور المالية. وأضاف أن الجلسة تطرقت الى مجموعة من الموضوعات من بينها الفرق على مستوى القيمة والسعر والتكلفة والفرق بين الحاجة والرغبة الى جانب الأمور التي تتعلق بالضرورة الملحة لشراء شيئا ما والسعر المطلوب له والأمور الأخرى التي يجب أن يضعوها بعين الاعتبار.