أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين جهاز MateBook D 16 الجديد، وهو حاسوب محمول خفيف الوزن بأداء عال مع شاشة عرض مقاس 16 بوصة. يعد الحاسوب المحمول الجديد مقاس 16 بوصة أحدث عضو في عائلة منتجات المكتب الذكي من هواوي، ولا يأتي حاملا معه عناصر سلسلة حواسيب MateBook في الجماليات والابتكار والتجارب الذكية فحسب، ولكنه يجلب معه أيضا العديد من التطورات، بما في ذلك شاشة HUAWEI FullView Display المريحة للعين مقاس 16 بوصة، وهيكل معدني أنيق، ومعالج Intel Core H-Series من الجيل الثاني عشر عالي الأداء، بالإضافة إلى تجارب الجهاز الفائق المستقبلية. تحول حاسوب HUAWEI MateBook D 16 الجديد إلى رفيق موثوق به لعصر المكاتب المختلطة لأنه يطلق العنان لقدرات المستخدمين الإبداعية.



وتم توفير الحاسوب المحمول عالي الأداء بحجم 16 بوصة MateBook D 16 على الموقع الرسمي لهواوي وعبر تجار التجزئة المحددين في الكويت، ابتداء بسعر 249.9 دينارا مع هدايا مجانية بقيمة 39.9 دينارا عند شراء الحاسوب، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الملحقات، بما في ذلك حقيبة ظهر كلاسيكية من هواوي ولوحة مفاتيح رفيعة.