تراجعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8%، إلى 94.37 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أي 0.5%، إلى 88.97 دولارا للبرميل.



وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو 3% خلال الجلسة السابقة، نقلا عن «رويترز».



وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.



وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال محللون إن مزيدا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.



وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن إيران ردت على مسودة النص «النهائية» للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء مرونة لحل 3 مسائل متبقية.



وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن إجمالي الإنتاج في الأحواض الصخرية الرئيسية بالولايات المتحدة سيرتفع إلى 9.049 ملايين برميل يوميا في سبتمبر، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020.



وتنتظر السوق أيضا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



وأظهر استطلاع مبدئي أجرته «رويترز» الاثنين الماضي، أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.