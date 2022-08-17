أطلق المركز المالي الكويتي «المركز» «تقرير الاستدامة» الثالث في إطار التزامه المستمر بضمان تطبيق معايير الاستدامة في كل جوانب عملياته. ويسلط التقرير الضوء على أداء «المركز» خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2021 في المجالات الرئيسية المتعلقة بالاستدامة، وذلك في جوانبها البيئية والاجتماعية وكذلك المتعلقة بالحوكمة (ESGs)، والإفصاح عنها لكافة الأطراف المعنية من المساهمين والعملاء وفرق العمل والمجتمع بأكمله.



ويؤكد نشر هذا التقرير المفصل التزام «المركز» بضمان شفافية التواصل فيما يتعلق بالفرص المتاحة والمخاطر الناشئة. كما يركز بشكل كبير على كيفية تمكن «المركز» من إدارة عملياته بكفاءة خلال جائحة كوفيد-19. واستمرارا للمنهجية الدؤوبة المطبقة في الإصدارين الأول والثاني، تم إعداد التقرير الحالي وفقا لأحدث المعايير الدولية لتقارير الاستدامة الموضوعة من قبل «المبادرة العالمية لإعداد التقارير» (GRI)، وذلك بهدف إبراز مساهمات «المركز» في تحقيق الأهداف العالمية. كما يتماشى التقرير مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ومع خطة الكويت الوطنية للتنمية (KNDP)، ومؤشرات بورصة الكويت حول الاستدامة.



وجاء التقرير الجديد بعنوان «التحول الاستراتيجي في العمليات التشغيلية وفقا للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة»، وسلط الضوء على عملية التحول التي طبقها «المركز» ضمن الإجراءات الخاصة بخطة استمرارية الأعمال والطوارئ، والتي نفذها في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية. وقد ساعد ذلك في تسريع التطور المستمر «للمركز» انطلاقا من التزامه المستمر بالتحول الرقمي، وكذلك جذب وتوزيع الأصول التي تساهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة.



وتعليقا على الإصدار الثالث من «تقرير الاستدامة»، قالت دينا الرفاعي، نائب رئيس أول، شؤون المستثمرين في «المركز»: يسعدنا تقديم هذا التقرير الشامل إلى كافة شركائنا وعملائنا والأطراف ذات الصلة، والذي يوضح بالتفصيل مدى التكيف الذي تم على مدار العامين الماضيين لضمان أكبر قدر من المرونة في مواجهة التغيرات المتسارعة في ظروف السوق. والأهم من ذلك، أن هذا التقرير يؤكد قدرة «المركز» وإمكاناته في تحويل التحديات إلى فرص والحفاظ على مجريات العمل المعتادة خلال الأوقات الصعبة، وتحقيق قيمة مضافة للمستثمرين والمجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة وبفضل نشاط فرقنا وتفانيها وعملها بشكل منظم وفاعل.



وصرحت سندس سعد، نائب رئيس، إدارة الإعلام والاتصالات في «المركز» قائلة: يجسد حرص «المركز» على إطلاق تقرير الاستدامة تطوعيا على التزامنا بالتواصل مع كل الأطراف ذات الصلة والإصغاء لهم حول أكثر الجوانب أهمية بالنسبة لهم ضمن معايير عالمية وبكل شفافية. كما يعكس جهوده للتأمل في كافة الأنشطة الماضية والرؤية المستقبلية، ومعالجة أي فجوات ممكنة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المؤسسية وتلبية احتياجات عملائنا على أكمل وجه. ولا شك أن نهج الاستدامة الذي تبناه «المركز» منذ بداية رحلته قد ساهم في الحفاظ على أساس قوي وآمن، وهو ما انعكس إيجابيا على الأداء المالي للشركة طوال الأعوام الماضية.