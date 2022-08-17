أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2022، حيث سجلت الشركة ارتفاعا في ربحية السهم وصافي الأرباح بنسبة 136%، ومحققة بذلك صافي ربح قدره 500 ألف دينار، بربحية سهم بلغت 1.92 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسائر 1.35 مليون دينار، وبخسارة للسهم قدرها 5.30 فلوس للسهم الواحد لنفس الفترة من 2021.



واستطاعت الشركة تحقيق الأرباح عبر ارتفاع نتائج أعمالها من أنشطة الايجارات، المنتجعات، الإشراف والتطوير والمقاولات، والأرباح المحققة من التغير بالقيمة العادلة لعقارات استثمارية على الرغم من وجود مصاريف إضافية مادية نتجت من التشغيل التجريبي لكل من مشروعي ارجان رعاية وارجان بداية، والذي أدى إلى انخفاض الأرباح بمبلغ 562 ألف دينار.



وقد ظهرت نتائج أعمال الأنشطة، ارتفاع صافي إيرادات الإيجارات لتبلغ 1.4 مليون دينار لفترة الستة أشهر من 2022 مقارنة بمبلغ 1.25 مليون دينار لنفس الفترة من 2021، وذلك نتيجة لتعديل نموذج الأعمال في العقارات المدرة للدخل لتتلاءم مع ظروف السوق الحالية لتضمن استمرار تدفق الإيرادات وزيادتها بشكل مضطرد.



ارتفاع في صافي أرباح المنتجعات لتبلغ 230 ألف دينار لفترة الستة أشهر من عام 2022، مقارنة بخسارة قدرها 175 ألف دينار لنفس الفترة من 2021، وذلك نتيجة للتجديدات الجذرية التي تمت على الفنادق المملوكة للمجموعة ودخولها الخدمة خلال الفترة.



كما ارتفعت أرباح نشاط الإشراف والتطوير والمقاولات لتبلغ 209 آلاف دينار لفترة الستة أشهر من 2022، مقارنة بخسارة 20 ألف دينار لنفس الفترة من 2021، وبلغ الربح الناتج من التغير بالقيمة العادلة لعقارات استثمارية خلال النصف الأول 1.6 مليون دينار، والذي نتج من توقيع عقود تجديد تخصيص قسيمتين في منطقة المستقبل - منطقة خدمية متعددة الأغراض (المنطقة التجارية الحرة سابقا).



وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية م.خالد المشعان على تقدم الشركة بالعمليات التشغيلية على مستوى المشاريع داخل وخارج الكويت، ما انعكس ايجابيا على مؤشرات البيانات المالية للربع الثاني من العام الحالي، مشيرا الى تزامن التطور في الاداء المالي «للارجان» مع إلغاء كافة قيود جائحة كورونا والعودة الكاملة للحياة الطبيعية.



وأوضح المشعان أن الارجان انطلقت في النصف الأول من عام 2022 بتطوير مشاريعها وتشغيلها لتؤكد تفردها كشركة عقارية عالمية رائدة تتبنى فلسفة خاصة وثقافة جديدة للحياة المثالية التي تتناغم مفرداتها مع متطلبات واحتياجات الانسان من جهة، وأنماط تحقيق الاستدامة البيئية التي لا تتعارض مع التصاعد المطرد للمردود الاقتصادي من جهة أخرى.



وأشار الى أبرز المشاريع داخل الكويت ومنها مشروع فندق ومنتجع ارجان البدع والنادي المرتبط به الذي يمتد على مساحة 29.993 مترا مربعا، ويتكون من 8 مبان تم ترميمها بالكامل وهو يعمل حاليا بكامل طاقته، اضافة الى التشغيل الجزئي لمشروع «ارجان بداية» والذي يتميز بموقع استراتيجي فريد في منطقة صباح السالم، حيث يمتد على مساحة تزيد على 14000 متر مربع، ويؤسس لمفهوم رائد في دول مجلس التعاون الخليجي يتعلق بتنمية الطفل وتطوير مهاراته، يضاف اليه مجموعة من المرافق والأفكار الجديدة التي تلائم كل افراد الاسرة ما يجعله علامة ترفيهية فارقة في الكويت والمنطقة عموما خصوصا بعد التعاقد مع أكاديمية باريس سان جرمان لإدارة وتشغيل النادي التابع له.