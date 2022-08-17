دعت وزارة الخارجية المواطنين الكويتيين الراغبين في استخراج تأشيرات (شنغن) الى ضرورة تقديم طلب التأشيرة عن طريق المكاتب المعتمدة من قبل السفارات المعنية.



وأكدت الوزارة في بيان لها أهمية تقديم طلب التأشيرة قبل مدة كافية من موعد السفر (عدة أشهر) مع التأكيد على تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى المكتب المعتمد من قبل السفارة وتجنب التعامل مع وسطاء غير معتمدين من قبل السفارة لحجز موعد تقديم طلب التأشيرة.



وشددت على الالتزام بالموعد المقدم من المكتب المعتمد من قبل السفارة لتجنب أي تأخير لعملية استصدار التأشيرة وأهمية متابعة النشرات الدورية التي تصدرها السفارات والحرص على استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية.