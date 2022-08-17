بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكونغو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لسموه موفور الصحة والعافية ولإمارة ليختنشتاين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها ولاية (جيغاوا) في شمالي نيجيريا والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.