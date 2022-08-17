القاهرة - سامي عبدالفتاح



بنفس سيناريو الأهلي في عبور فريق المقاصة في مسابقة كأس مصر بضربة جزاء احتسبها الـ «VAR»، كان عبور الزمالك عقبة منافسه الإسماعيلي بنتيجة (1-0) بضربة جزاء احتسبها الـ «VAR» ايضا، في ختام ثمن نهائي كأس مصر. وسجل للزمالك أحمد سيد «زيزو» من ضربة جزاء في الدقيقة 21، بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة، شهدت العديد من الفرص الضائعة من الفريقين. بهذا الفوز، تأهل الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي فيريرا إلى ربع النهائي، ليضرب موعدا مع المصري البورسعيدي. وبعد فوز الزمالك، خطف الحارس الدولي محمد أبو جبل، الأضواء بتصريحاته التلفزيونية التي كذب فيها تصريحات سابقة لرئيس نادي الزمالك وابنه أمير المشرف على الفريق الأول، مؤكدا انه لم يطلب العودة إلى الزمالك مرة اخرى كما صرح مرتضى وأمير.



وقال أبو جبل، عبر حسابه على «تويتر»: ‏«لم ولن أعرض على أي مسؤول في الزمالك الرجوع إلى بيتي، وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة». وكان مرتضى قد صرح عبر قناة ناديه، قائلا: «أبو جبل طلب العودة للزمالك والاعتذار للجمهور، وتم تأجيل الرد على طلبه لحين حسم لقب الدوري». الى ذلك، تعود اليوم مباريات الدوري بالجولة 31، حيث تقام مباراتان، تجمع الأولى بين إنبي وطلائع الجيش، والثانية في العاشرة مساء بتوقيت الكويت بين الأهلي وإيسترن كومباني.