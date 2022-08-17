وافق الاتحاد الدولي للترايثلون على طلب النادي والاتحاد الكويتي للعبة باستضافة كأس الاتحاد الدولي للترايثلون تحت 23 سنة «ناشئين وشباب» الى جانب معسكر تطويري خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر المقبل، حيث منح الاتحاد الدولي الكويت فرصة تنظيم هذا الحدث بعد نجاح الاتحاد المحلي في تنظيم العديد من البطولات القارية والدولية، إلى جانب إنجازات اللاعبين الكويتيين في الاستحقاقات الخارجية. من جانبه، بارك راشد الكندري رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، للرياضة الكويتية، موافقة الاتحاد الدولي للعبة، على تنظيم الكويت للبطولة والمعسكر اللذين سيشارك فيهما 25 دولة بعدد يقارب 300 لاعب ولاعبة، مؤكدا أن التسجيل مفتوح للجميع للمشاركة في هذا الحدث. وسيكون السباق سبرنت لجميع الفئات من الرجال والسيدات، حيث يبدأ اليوم الأول بسباق الترايثلون على شاطئ المارينا.



أما اليوم الثاني فسيكون لسباق الاكواثلون للفئات العمرية وللصغار، على أن يقام في اليوم الثالث دورة تحكيمية بإشراف الاتحاد الدولي، وتختتم البطولة في اليوم الرابع على شاطئ المارينا.