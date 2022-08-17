محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه تم تأجيل الأجل النهائي لتقديم العروض بشأن مناقصتين قدمتهما شركتان نفطيتان تابعتان لمؤسسة البترول الكويتية، حيث يشمل نطاق العمل في أحد العقدين إنشاء محطتين فرعيتين جديدتين بطاقة 132 كيلوفولت بالاضافة الى تمديد 33 خطا للكهرباء في شمال الكويت، حيث تم تأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات لهذا العقد الذي طرحته شركة نفط الكويت من 4 سبتمبر إلى 16 أكتوبر، وفقا للجهاز المركزي للمناقصات العامة.



اما المناقصة الثانية التي تم تمديد اجل تقديم العروض بشأنها فتتعلق بتوريد حامض الكبريتيك إلى المصافي التي تديرها شركة البترول الوطنية الكويتية، وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات بشأن هذا العقد من 25 أغسطس إلى 8 سبتمبر.



يذكر في هذا السياق ان العديد من المشاريع والعقود في قطاع النفط والغاز في الكويت كانت عرضة لتأخيرات كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث ساهمت في ذلك القضايا السياسية المستمرة في البلاد والمتمثلة في المواجهة بين الحكومة والمعارضة البرلمانية التي اعاقت اجراء الإصلاحات المالية.