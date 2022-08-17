محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم 16 الجاري، فقد ذكرت مجلة ميد أن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية «هيسكو» قدمت أدنى العروض لمشروع خط تدفق النفط الذي يقع غربي الكويت الذي طرحته شركة نفط الكويت وبقيمة بلغت 68.5 مليون دينار (ما يعادل 223.4 مليون دولار).



وتفوقت بالتالي على 5 شركات أخرى تتنافس معها للفوز بالعقد، حسبما نقلته المجلة عن مصادر مطلعة في الصناعة النفطية، وبلغت قيمة العروض المقدمة من الشركات الأخرى كما يلي:



٭ شركة هيسكو: 68.5 مليون دينار - 223.4 مليون دولار.



٭ شركة هوت للهندسة والإنشاءات 69.8 مليون دينار.



٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات: 73.7 مليون دينار.



٭ شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات: 77.38 مليون دينار.



٭ شركة غلف سبيك: 83.89 مليون دينار.



٭ شركة الغانم إنترناشنال: 85.4 مليون دينار.