يجهز نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عرضا جديدا لضم لاعب فريق واتفورد، البرازيلي جواو بيدور، بعدما رفض ناديه الـ 20 مليون جنيه إسترليني وما يصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني كإضافات محتملة.



وأوضحت صحيفة «ذا بوت روم» الإنجليزية أن «الماكبايس» يواصل مواجهة الصعوبات أثناء محاولته التعاقد مع المهاجم البرازيلي، حيث يشعر مسؤولو واتفورد بأنهم يقللون من قيمة اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي يمكنه اللعب على نطاق واسع أو كمهاجم مركزي.



وأشارت التقارير الأسبوع الماضي إلى أن ليدز يونايتد كان يحاول إحضار بيدرو «المذهل» على سبيل الإعارة لكن يبدو أن نيوكاسل مهتم أيضا وقدم عرضا سريعا قوبل بالرفض.



وبدأ مهاجم واتفورد بداية جيدة في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، حيث سجل هدفا واحدا في مبارياته الثلاث الأولى.