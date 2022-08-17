الدوحة - فريد عبدالباقي



حصد ستاد لوسيل أحد أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة البناء، تقديرا للالتزام بمعايير الاستدامة خلال مراحل تصميم وبناء الصرح المعماري، من جانب المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد».



وحضر حفل تسليم الشهادتين في الملعب المسؤولون في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المهندس غانم الكواري، ونائب المدير العام للخدمات الفنية، المهندسة بدور المير، المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة، ومدير الاتصال في إدارة الاستدامة جاسم الجيدة.



ومن المقرر أن يستضيف ستاد لوسيل نهائي مونديال قطر، وعدد من المباريات من البطولة أبرزها لقاء السعودية والأرجنتين في دور المجموعات، وسيتم تدشين ستاد لوسيل رسميا بإقامة مباراة كأس سوبر لوسيل والذي يجمع بطلي الدوري في مصر والسعودي يوم 9 سبتمبر المقبل، حيث تطرح غدا تذاكر المباراة بأربع فئات.



هذا، واختتمت أمس عملية بيع تذاكر مباريات المونديال، وفق أسبقية الشراء (من يأتي أولا يخدم أولا)، والتي انطلقت يوم 5 يوليو الماضي وسط إقبال كبير من الجماهير لحجز مقاعدها في المونديال.



وإلى ذلك، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم غياب لاعب منتخب قطر الأول عبدالله الأحرق عن المشاركة في المونديال، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب قرابة 9 أشهر.



وبذلك يفتقد المنتخب القطري ونادي الدحيل جهود اللاعب خلال المرحلة المقبلة.



فوز قطر والوكرة



وعلى جانب آخر، حقق فريق قطر فوزه الأول في الدوري القطري، على حساب فريق السيلية بنتيجة 2-1، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة، سجل هدفي نادي قطر، النيجيري أنتوني أكبوتو، وسيباستيان سوريا من (ركلة جزاء) في الدقيقتين (39 و54)، بينما سجل هدف السيلية الوحيد محمد مدثر في الدقيقة 68.



رفع نادي قطر رصيده إلى 4 نقاط، وتوقف رصيد السيلية عند 3 نقاط، وعقب نهاية المباراة أعلن المدرب التونسي لنادي السيلية سامي الطرابلسي رحيله عن الفريق القطري بعد 9 سنوات قضاها في تدريب السيلية.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها أن السبب الرئيسي في قرار الطرابلسي هو قرار لجنة الاستكشاف بالاتحاد القطري بتخفيض راتب مدرب السيلية 50%، وهو ما عجل باتخاذه قرارا بترك تدريب الفريق.



وفي مباراة أخرى، واصل فريق الوكرة نتائجه المتميزة في الدوري القطري، عقب اكتساحه فريق أم صلال 4-0، سجل رباعية الوكرة المحترف الجزائري محمد بن يطو (هدفين) في الدقيقتين (5 و19)، والأنغولي جاسينتو دالا (هدفين) في الدقيقتين (29 و58)، ورفع الوكرة رصيده إلى 7 نقاط، وتجمد رصيد أم صلال عند نقطة واحدة.



انتهاء أزمة بن يطو



على صعيد متصل، أعلن نادي الوكرة، انتهاء أزمة لاعبه الجزائري محمد بن يطو الذي شارك وتألق في مباراة أم صلال.



وكان الاتحاد القطري قد قرر في وقت سابق، عدم مشاركة بن يطو مع الوكرة، بسبب بعض الأمور المالية الخاصة بقيد اللاعب.



ونشر حساب الوكرة على موقع التواصل «تويتر»، صورة بن يطو، وكتب عليها «المقاتل محمد بن يطو.. وكراوي».



وقال الاتحاد في بيان توضيحي حول الملابسات والإجراءات التي دعت إلى عدم اعتماد قيد بن يطو في كشوف الوكرة للموسم الجديد: إن لجنة الرقابة المالية التابعة له رفضت في 12 يونيو، الخطة المالية للوكرة، لوجود عجز مالي قبل أن يعدلها عقب اجتماع مع اللجنة، دون إدراج اسم المحترف الجزائري ضمن قائمة اللاعبين المراد تسجيلهم.