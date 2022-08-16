ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تنفيذا لتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وبحضور ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، ولليوم الخامس على التوالي تواصل القطاعات الأمنية المختلفة اليوم الثلاثاء 2022/8/16 حملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان على كافة مناطق دولة الكويت، ومن ضمنها جليب الشيوخ والمهبولة، وحملة مفاجئة على منطقة السالمية.



وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين في منطقتي الجليب والمهبولة والسالمية.



وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لضبط المخالفين ومحاربة الظواهر السلبية، وتدعو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة وحمل الأوراق الثبوتية.