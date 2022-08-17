ثامر السليم

استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، في مكتبه بوزارة التعليم العالي في برج السنابل، المواطنين للاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم والسعي لحلها بحضور وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف المهندس عمر الكندري .

ويأتي ذلك حرصاً على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن ، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين عن كثب من خلال طرح ملاحظاتهم وآرائهم ، والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم بكل شفافية وحرية.

ووجه الوزير المضف مسؤولي وزارة التعليم العالي والجهات التابعه للوزير على سرعة وأهمية العمل على معالجة كافة قضايا ومشكلات المراجعين واتخاذ الاجراءات اللازمة والحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة تحت إشراف مباشر من الوزير ، مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المعمول بها في وزارة التعليم العالي .