استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، في قصر السيف اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ورئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم النواف ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات فواز المشعان ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة الشيخ حمود الصباح ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله عيسى الرجيب ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله الملا ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد المطيري والوكيل المساعد في مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تهانيه للقياديين الذين تسلموا مناصبهم الجديدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.