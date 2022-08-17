أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مركز (جسر جابر) لتطعيم كورونا المستجد، اعتبارا من يوم غد الخميس، وذلك بعد تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في الكويت مع استمرار تقديم الطعوم في 16 مركزا صحيا موزعين على مختلف مناطق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن مواعيد استقبال الأفراد الراغبين في التطعيم سيكون يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة 3 عصرا لغاية 8 مساء في تلك المراكز حسب المواعيد المسبقة مع تخصيص مركز عبد الرحمن الزيد (غرب مشرف سابقا) لتطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاما.

وأضافت أنه يمكن الحضور دون موعد مسبق للحصول على جرعات التطعيم والجرعات التنشيطية لجميع الفئات العمرية في مركز الجليب بمنطقة جليب الشيوخ.

وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء الماضي إغلاق مركز الكويت لتطعيم (كوفيد-19) بمنطقة مشرف.