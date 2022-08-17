إحصائيات 2017 تؤكد أن أعداد إصابات النساء أكثر من الرجال في سرطان الجلد



حنان عبدالمعبود



تحت شعار «صيفك أمان»، أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» حملة للتوعية بمرض سرطان الجلد، عبر ورشة عمل افتراضية على شبكة الإنترنت ضمن فعاليتها تحت عنوان «سرطان الجلد: عوامل المخاطرة وطرق العلاج»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس عبر برنامج «زووم».



ترأس الورشة رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» واستشاري الأورام بالكويت د.خالد أحمد الصالح، والذي أكد أن «كان» أخذت على عاتقها منذ نشأتها في 2006 رفع معدل التوعية من أمراض السرطان بصورة عامة، وذلك من خلال تبني العديد من البرامج والمبادرات التوعوية التي تستهدف من خلالها إطلاع الجمهور على عوامل المخاطرة والتعرف على أسباب الإصابة وطرق العلاج والسعي لاكتشاف الأمراض السرطانية في المراحل الأولى لرفع نسب الشفاء، والتي نأمل من خلال حملة «كان» أن ترتفع 70% بجهود الكشف المبكر.



هذا، وقد بدأ برنامج الورشة بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين بأمراض الجلد، وهم د.جيهان راجي ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية والممارس العام بمركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية، والتي ركزت على أنواع الأمراض المتعددة لسرطان الجلد، مؤكدة أنها رغم تعددها، إلا أن ليس كل التغيرات التي تحصل في الجلد هي تغيرات سرطانية، والسبيل الوحيد للتأكد من ذلك هو فحص الجلد من قبل الطبيب، فينبغي استشارة الطبيب المعالج عند ملاحظة بقع جديدة على الجلد، أو تغير مشبوه يظهر على الجلد، أو تغيير في مظهر أو ملمس الشامات القديمة، أو ظهور جرح لا يلتئم في غضون أسبوعين، كما أكدت أن التشخيص يتم بأخذ عينة صغيرة من المصاب ليتم فحصها وتشخيصها.



وعن الأمراض الجلدية الأكثر شيوعا في الكويت، أكدت أنه سرطان الخلايا الحرشفية والذي يظهر نتيجة التعرض المطول والشديد للأشعة فوق البنفسجية.



وقد شارك استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وجراحة الجلد التجميلية والليزر، ورئيس كلية الأمراض الجلدية السابق بالكويت د.إبراهيم العرادي في استعراض دراسة طبية نفذها في مركز أسعد الحمد على المرضى الكويتيين من عام 2002 إلى 2003، وقد تبين أن غير الكويتيين هم أكثر إصابة بسرطان الجلد وخصوصا المنحدرين من دول شمال الجزيرة العربية، كما أن الأعمار الأكثر إصابة تتراوح بين 40 و70 سنة، كما أكد أن ذوي البشرة الفاتحة الأكثر عرضة للسرطان الجلدي، وأكثر المناطق في الجسم إصابة هي الرأس والرقبة، كما استعرض في محاضرته عددا من الحالات المصابة التي شاركت بالدراسة.



وقدمت دكتورة الأمراض الجلدية من جامعة القاهرة - واستشارية جلدية بقسم الجلدية بمستشفى الجهراء د.شيرين حلمي، محاضرة بعنوان «الوقاية من سرطان الجلد» وقد أشارت فيها الى أهمية التوعية الصحية للوقاية، والتصدي لسرطان الجلد كما تضمنت محاضرتها المخاطر التي تؤدي إلى سرطان الجلد مثل التعرض للأشعة فوق البنفسجية/ حمامات الشمس، التعرض للأشعة المتأينة بالعلاج الإشعاعي، الأدوية المثبطة للمناعة/ مرضى زراعة الأعضاء، مرضى نقص المناعة المكتسبة أو الأيدز، التعرض للكيماويات والمبيدات الحشرية والزرنيخ، والسيلينيوم، الالتهابات، والتقرحات المزمنة بالجلد، التدخين، الكحوليات، نقص ڤيتامين (د)، الإصابة ببعض ڤيروسات الجلد، كما تطرقت الدكتورة الى الأشخاص ذوي البشرة فاتحة اللون والأشخاص ذوي الشعر الأحمر بضرورة تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس لأنهم اكثر عرضة من غيرهم ذوي البشرة الداكنة لسرطان الجلد.



وكان د.خالد الصالح قد بين أن أعداد حالات سرطان الجلد بمركز الكويت لمكافحة السرطان خلال 5 سنوات 2017/2013 هو 28 حالة بين الرجال و37 حالة بين النساء.



وانتهت الورشة برصد العديد من التوصيات التي ستتبناها حملة «كان» تحت رعاية رئيس مجلس إدارتها د.خالد أحمد الصالح وأعضاء اللجنة التنفيذية لمبادراتها، وكان من أهم هذه التوصيات العمل على نشر التوعية من أمراض سرطان الجلد لتحقيق هدف حملة «كان» من إقامة مثل هذه الأنشطة التوعوية.



وفي نهاية الورشة، تقدمت د.إيمان الشمري أمين سر الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان «كان» وعضو اللجنة التنفيذية بتقديم الشكر والثناء لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على المشاركة الفعالة في هذا النشاط الذي يبرز دورها المجتمعي من خلال المشاركة في تنظيم الأنشطة المجتمعية التي تخدم المواطن الكويتي على أرض بلادنا الحبيبة.