كشف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن بوستر دورته الـ 29، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 1 إلي 8 سبتمبر المقبل.

قال مصطفي عوض مصمم البوستر أن الدورة الـ 29 تتضمن العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان،إذ يتضمن البوستر تعبيرا عن محور الدورة وهو"التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي".

ولفت عوض أن اختراق التكنولوجيا للمسرح في السنوات الاخيرة كان هو الباعث في تصميم البوستر، فهناك تطورا كبيرا بهذا المجال، وقد شمل هذا التطور المسرح وكل عناصره من سينوغرافيا وديكور وإضاءة وصوت وأزياء، وأصبح هناك حالة دمج كبير بين كل العناصر، ومما لاشك فيه أن هذا التطور أدى بشكل مباشر إلى خلق آفاق جديدة امام المخرجين وكل من يعمل بهذا المجال في اكتشاف سبل وأدوات مهمة تجعل المتفرج فى حالة معايشة داخل العمل المسرحى وكأنه يتواجد علي خشبته من خلال فن الابهار والذى يتجسد فى التكنولوجيا التي تزيد من حالة التواصل.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل دورته هذا العام اسم المخرج العالمي الراحل "بيتر بروك" لما له من تاريخ مسرحي كبير وتجارب وكتب أثرت الحركة المسرحية والبحثية في العالم فهو أحد رواد التجريب المسرحي في العالم .

يذكر أن الدورة الـ (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلانى.