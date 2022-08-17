كشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد عن أن رجال الجمارك بمراقبة التفتيش والاستيداع في إدارة الجمرك الجوي استطاعوا ضبط 5 شحنات تحتوي على بودرة اللاريكا المخدرة بوزن 41 كيلوغراما تم إخفاؤها داخل علب مكملات غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وأكد الفهد أنه لا تهاون في إجراءات التفتيش في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والتدقيق مستمر على جميع الصادرات والواردات من أجل حفظ أمن البلاد، مشيرا الى أن التعاون مستمر مع جميع الجهات الأمنية والرقابية بجميع أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات وذلك بضبط المتهمين.



وأكد أن التعاون بين جميع اقسام التفتيش والتدقيق أثمر ضبط عمليات التهريب.



وشكر الفهد جميع العاملين بإدارة الجمرك الجوي وعلى رأسهم مطلق العنزي.