تعتزم سلسلة متاجر البقالة منخفضة الأسعار في بريطانيا أيسلاند فودز السماح لعملائها بسداد قيمة مشترياتهم على دفعات، لتصبح أول سلسلة متاجر في بريطانيا تدخل سوق الائتمان الاستهلاكي المزدهر في بريطانيا في ظل ارتفاع نفقات المعيشة.



تعرض السلسلة البريطانية قروضا بدون فوائد تتراوح بين 25 و100 جنيه إسترليني (-30 120 دولار) لكل عميل من خلال بطاقة مسبقة الشحن بحيث يتم سداد القرض على دفعات أسبوعية قدرها 10 جنيهات أسترلينية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النظام الجديد يأتي في الوقت الذي لجأ فيه الكثير من المستهلكين المتعثرين ماليا إلى استخدام أنظمة البيع بالأجل مثل "اشتري الان وادفع لاحقا" لسداد قيمة مشترياتهم الضرورية على أقساط.



يأتي ذلك في حين بلغ معدل التضخم الأسبوعي في سلاسل المتاجر البريطانية خلال الأسابيع الأربعة الماضية 6ر11%، وهو أعلى مستوى له منذ بدأت شركة كانتار لأبحاث السوق إصدار هذه البيانات في عام .2008 وإلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء، يعاني المستهلكون في بريطانيا من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، في ظل أكبر انخفاض للأجور الحقيقية وتزايد المخاوف من الركود الاقتصادي.



من ناحيته قال ريتشارد ووكر المدير الإداري لسلسلة أيسلاند فودز "الناس تعاني الآن أكثر من أي وقت مضى لشراء احتياجاتهم اليومية الضرورية، في ظل الارتفاع المستمر لنفقات المعيشة".