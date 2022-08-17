يقول باحثون إن تدفق الحمم البركانية في بركان في أيسلندا، بدأ في الثوران، أوائل هذا الشهر، تباطأ في الأيام القليلة الماضية.



ووفقا لقياسات أجراها باحثون في جامعة "ريكيافيك"، فإن تدفق الحمم البركانية، كان يتحرك فقط بمعدل مترين في الثانية أمس الثلاثاء. غير أن هذا الرقم عرضة للتغيير .



وكان الثوران قد بدأ في واد، بالقرب من جبل "فاجرادالسفيال" في شبه جزيرة "ريكيانيس" جنوب غرب ريكيافيك، في الثالث من آب/أغسطس الجاري.



وزار آلاف السياح موقع الثوران وهو شق طوله مئات الأمتار.



وضل المتفرجون طريقهم مرارا وتكرارا في حقل الحمم البركانية، مما أثار انزعاج السلطات الأيسلندية.



وسيظل الطريق المؤدي إلى موقع الثوران مغلقا، بسبب تحذير من هبوب عاصفة.