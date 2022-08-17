ازدادت جرائم قتل النساء في إيطاليا بنحو 16% خلال العام الماضي، وارتُكب معظمها على يد الزوج الحالي أو السابق، بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية.



خلال الفترة من الأول من آب/أغسطس 2021 إلى 31 تموز/يوليو 2022، قُتلت 125 امرأة في إيطاليا، مقابل 108 خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقرير السنوي الذي تنشره الوزارة.



الغالبية العظمى من جرائم القتل هذه (108)، ارتُكبت داخل الأسرة أو في المجال الخاص، بما يشمل 68 جريمة قتل، أو 63 % من المجموع، ارتكبها شريك حالي أو سابق للضحية.



وارتُكب ما مجموعه 319 جريمة قتل في إيطاليا خلال هذه الفترة.



وبحسب هذه الأرقام، تُقتل امرأة كل ثلاثة أيام في إيطاليا.



وبحسب تقرير نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر من جانب المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، تحتل إيطاليا المرتبة التاسعة في قائمة تضم خمس عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي شهدت جرائم قتل نساء ارتكبها شركاء الضحايا في عام 2018.



كما احتلت إيطاليا المرتبة العاشرة على صعيد قتل النساء من جانب أفراد الأسرة أو الأقارب.