

يلتزم بنك الكويت الوطني بإثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير أفضل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على إتمام كافة معاملاتهم بسرعة وسهولة.

وفي ذلك الإطار، أعلن البنك عن توفير إمكانية تحديث العملاء أرقام الموبايل الخاص بهم عن طريق برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الانترنت باستخدام أرقام فيرجن موبايل الجديدة. يأتي ذلك بالتزامن مع إضافة بنك الكويت الوطني شركة فيرجن موبايل، والتي اشترك فيها العديد من عملاء البنك بعدما دخلت السوق الكويتي مؤخرا إلى قائمة شركات الاتصالات المتواجدة في الكويت والتي يمكن للعملاء تحديث بيانات الهاتف الخاصة بهم لدى البنك من خلال إضافة رقم هاتفهم الجديد لدى الشركة.

ويحرص بنك الكويت الوطني على تشجيع عملائه لتحديث بيناتهم وتزويد البنك بالبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الجديدة من فيرجن موبايل حتى يمكنهم استلام الرسائل القصيرة والإشعارات الفورية والرسائل التسويقية التي تطلعهم على أحدث الحملات والعروض الترويجية من خلال تلقي الرسائل النصية القصيرة من البنك أينما كانوا وخاصة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، سواء عند التسوق أو طلب الطعام عبر الإنترنت.

وبهذه المناسبة، قالت مدير إدارة جودة الخدمة الرقمية في بنك الكويت الوطني، هالة الشعيبي: نحرص في الوطني على إثراء التجربة المصرفية لعملائنا من خلال توفير كافة السبل التي تسهم في تحقيق راحتهم وإتمام معاملاتهم بسرعة وسهولة في كل وقت ومن أي مكان اعتمادا على قنواتنا الرقمية وريادتنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية.

وأكدت الشعيبي التزام «الوطني» بالحفاظ على مصلحة عملائه وسرية وأمن بياناتهم الشخصية بالتزامن مع حصولهم على أكثر الخدمات المصرفية وحلول الدفع تطورا.