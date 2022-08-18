ضمن إطار المنافسة الدورية الخاصة بصفحات بنك وربة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن باب المسؤولية الاجتماعية، دشن بنك وربة بطولة «فانتسي» الخاصة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بجوائز إجمالية أكثر من 3000 دينار على مدار الموسم الذي ينتهي بتاريخ 28 مايو 2023، وشهدت الأيام الأولى تسجيل أكثر من 8000 متسابق في البطولة التنافسية الخاصة بتوقعات المباريات وأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تعتبر «فانتسي» من أكثر المسابقات إقبالا في الكويت في الآونة الأخيرة.



وفي هذا الصدد، قال أيمن المطيري مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة: «إننا نسعى من خلال هذه البطولة الى توفير التنافس النزيه والمتعة الكروية بين متابعي الدوري الإنجليزي لكرة القدم من عملائنا»، وأضاف المطيري: إن الجوائز الإجمالية تفوق 3000 دينار، حيث سيحصل الفائز الأول مع نهاية الموسم على مبلغ 1000 دينار، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 600 دينار، أما عن المركز الثالث فسيحصل على 400 دينار، بالإضافة لساعة apple watch شهريا لصاحب المركز الأول في الشهر.



وأضاف أن التسجيل للبطولة والمنافسة مفتوح حتى تاريخ 20 أغسطس من خلال تحميل تطبيق «فانتسي» وإضافة الرمز الخاص ببنك وربة، علما أن المنافسة متاحة للجميع، وأكد أن النتائج ستكون بشكل دوري عبر منصات البنك في مواقع التواصل الاجتماعي، كما ستقام جوائز دورية أخرى مرافقة للبطولة لتشجيع المشاركين على مواصلة التحدي حتى نهاية الموسم الكروي.