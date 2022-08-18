تجذب حرارة الصيف المزيد من الحشرات إلى منازلنا والبيئة المحيطة بنا، وتسهم عوامل مختلفة في جعلنا فريسة للدغاتها المؤلمة. ورغم أنه يمكن للدغات البعوض التي تحمل فيروسات أو طفيليات معينة أن تسبب مرضا شديدا، إلا أن غالبية لدغات الحشرات لها أثر بسيط ويمكن علاجه في المنزل، من ذلك إثارتها للحكة.



تلدغ أو تلسع الحشرات البشر لتتغذى على دمائهم. وبحسب موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): «عندما تلدغ حشرة، فإنها تطلق لعاباً يمكن أن يتسبب في احمرار الجلد حول اللدغة وتورمه وحكته». وقد يكون الأمر مؤلما بعض الشيء ولكنه غير ضار في معظم الأوقات. وإذا بدأت تشعر بأعراض غريبة، ربما دوار أو غثيان أو حمى، بعد لدغة حشرة، تأكد من طلب العناية الطبية. وهذا لا يعني أن شيئا خطيرا قد حدث لك، لكنه قد يعني أن لديك رد فعل تحسسيا تجاه اللدغة. وإذا بقيت دون علاج أو طال وقت الشفاء، فقد تصبح خطيرة.



وهناك العديد من الأدوات المنزلية التي يمكنك استخدامها لمنع لدغات الحشرات من الحكة. ومن المهم أولا محاولة مقاومة الرغبة في خدش مكان اللدغة، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تهيجها أكثر. وأيضا، لأنك لا تعرف أبدا ما البكتيريا التي سقطت على يديك، فإنه إذا خدشت مكان الحكة فقد تعرضه للعدوى.



كما أنه عندما تخدش الجلد، فستخدش الخلايا من اللدغة، وعندما تلمس شخصا آخر أو جزءا آخر من جسمك، فقد ينتهي بك الأمر إلى الإصابة هناك أيضا.



ومن ناحية أخرى، إذا بدت الكدمة سيئة للغاية وربما تكون منتفخة أيضا، فعليك طلب العناية الطبية. وإذا كانت الكدمة أرجوانية وتبدو خطيرة وليست صغيرة، فاطلب المساعدة الطبية لأنها قد تعني إصابتك بعدوى.

المصدر: «ذي صن»