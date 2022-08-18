

وجدت دراسة جديدة من جامعة Surrey البريطانية أن الكاكاو يقلل فقط من ضغط الدم وتصلب الشرايين عندما يرتفع. وكانت قد عثرت أبحاث سابقة على فلافانول الكاكاو لخفض ضغط الدم وتصلب الشرايين مثل بعض أدوية ضغط الدم، وشرع الباحثون في أول دراسة من نوعها في التحقيق في استخدام مركبات الفلافانول، وهو مركب موجود في الكاكاو، في خفض ضغط الدم وتصلب الشرايين لدى الأفراد خارج الإعدادات السريرية. قال أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة Surrey كريستيان هيس: «ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين يزيدان من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك من الضروري أن نبحث في طرق مبتكرة لعلاج مثل هذه الحالات».



وأضاف: «قبل أن نفكر حتى في إدخال الكاكاو في الممارسات السريرية، نحتاج إلى اختبار ما إذا كانت النتائج التي تم الإبلاغ عنها سابقا في إعدادات المختبر تترجم بأمان إلى إعدادات العالم الحقيقي، مع ممارسة الأشخاص لحياتهم اليومية».



وأضاف البروفيسور هيس: «لا يمكن إنكار التأثير الإيجابي لفلافانول الكاكاو على نظام القلب والأوعية الدموية، ولاسيما وظيفة الأوعية الدموية وضغط الدم، يخشى الأطباء غالبا أن بعض أقراص ضغط الدم يمكن أن تخفض ضغط الدم كثيرا في بعض الأيام».



وتابع هيس: «ما وجدناه يشير إلى أن فلافانول الكاكاو لا يقلل ضغط الدم إلا إذا كان مرتفعا، أظهر لنا العمل مع تقنيات الصحة الشخصية للمشاركين كيف يمكن أن يتغير ضغط الدم وتيبس الشرايين من يوم لآخر، ويظهر دور مراقبي الصحة الشخصية في تطوير وتنفيذ رعاية شخصية فاعلة».

المصدر: «ميديكال إكسبريس»