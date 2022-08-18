عاشق للمسرح ولكن للأسف لا يوجد إلا عمل واحد مسرحي في رصيدي.. و«المنصات» محرك أساسي للساحة الفنية



سماح جمال



يستعد الإعلامي والفنان سعود بوشهري لتقديم الموسم السادس من برنامج «ع السيف». وكشف في حواره مع «الأنباء» عن أن شخصية خالد التي يقدمها تعتبر من الأدوار المهلكة والمتعبة والتي لامسته شخصيا. وصرح بأنه رغم عشقه للمسرح إلا أنه لا يوجد في رصيده إلا عمل مسرحي واحد. وأكد أن المنصات الإلكترونية هي القوة المحركة الأساسية للساحة الفنية، وتطرق بوشهري إلى محاور أخرى، وفيما يلي التفاصيل:



تصور حاليا مسلسل «خط أحمر».



٭ صحيح، أشارك في مسلسل بشخصية «خالد» والعمل من إخراج عبدالله التركماني وإنتاج عادل اليحيى وفيه نجوم كبار ومنهم جاسم النبهان، فيصل السبع، غرور، هبة الدري، يعقوب عبدالله، وهو خارج السباق الرمضاني والدور مهلك ومتعب من الناحية النفسية ولامسني جانب منه بصورة شخصية، واستمتعت بهذا العمل ومستمتع بتصويره.



نجاح دورك في مسلسل (سنوات الجريش) هل كنت تتوقعه؟



٭ أتمنى أن أكون نجحت فيه والعمل تمنيت المشاركة فيه حتى قبل انضمامي له وجذبني من البداية ويحمل أفكارا في الوحدة وحب الوطن وتكاتف العرب، ووجود الجانب الشرير الذي يستغل الظروف الصعبة أو المجاعات هو أمر قد يحدث، والعمل يتناول حقبة زمنية مهمة للحرب العالمية الثانية والتي لم نعاصرها ولكننا درسنا عنها وتعلمنا عنها الكثير، وكيف تضررت الدول الخليجية منه كما هو مذكور في التاريخ، ومع كل هذه العناصر كان وجود سيدة الشاشة الخليجية في العمل وهي مدرسة نتعلم منها، وبمجرد أن تواصل معي المنتج يوسف الغيث وافقت وذهبت للتصوير، وكانت تجربة من التجارب المهمة في حياتي الفنية.



كيف كانت مرحلة التحضيرات للشخصية، وهل قمت بإضافة تفاصيل على الشخصية أم خرجت لنا كما كتبت على الورق؟



٭ كانت هناك مرحلة تحضيرات من خلال قراءة النص أكثر من مرة وحتى الإضافات التي جاءت على الشخصية كانت بالاتفاق مع المخرج مناف عبدال والمنتج يوسف الغيث، خاصة أن العمل صور جزء منه في دولة خليجية وجزء آخر في دولة أجنبية، ولم يكن بالسهل ولكن اجتهدنا ونتمنى أن يكون الله وفقنا.



ترى أن اختياراتك بعد هذا الدور ستختلف؟



٭ كل عام يكون هناك عمل قوي ويجعلنا نفكر ما العمل التالي أو القادم الذي أقدمه، وأتمنى ان تكون اختياراتي القادمة موفقة، والصورة غير واضحة للموسم الرمضاني، مازلت في مرحلة قراءة الأعمال التي عرضت علي ولم أستقر على عمل معين.



أين أنت من الأعمال المسرحية؟



٭ أنا عاشق للمسرح، ولكن للأسف لا يوجد إلا عمل واحد مسرحي في رصيدي، ولم أجد عملا مسرحيا طرح علي أعجبني وهناك أعمال تقدم على الساحة متميزة ومن بينها وعلى سبيل المثال وليس الحصر الأعمال التي يقدمها المخرج عبدالعزيز صفر وتعجبني، والشباب يقدمون أعمالا مميزة.



وماذا عن السينما؟



٭ لا توجد أعمال سينمائية تطرح بكثرة، وعرض علي عمل سينمائي ولم أجد أن تواجدي من عدمه سيضيف شيئا، ومع أنني أرى السينما مهمة ومتابعة من قبل شريحة كبيرة من الناس سواء للأعمال العربية أو الأجنبية، وأتمنى أن تكون هناك أعمال في المستقبل مناسبة وأستطيع المشاركة فيها.



وماذا عن جديدك في تقديم البرامج؟



٭ هناك الموسم السادس من برنامج «ع السيف»، وبرنامج آخر لإحدى المحطات العربية ولم نستقر على وقت ومكان التصوير.



ظهرت منذ فترة بـ«لوك جديد» تماما، فهل كان ذلك لتقديم شخصية ما أم قرارا شخصيا؟



٭ اللوك الذي شاهدته في الانستغرام هي شخصية «خالد» في مسلسل «خط أحمر» الذي أقوم بتصويره حاليا بالرغم من أنني شخصية مقلة في تصويرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أهتم في الشخصية التي أقدمها بأن أركز على المظاهر والملابس وأفضل ان أتبع ما يتناسب مع الدور والشخصية التي أقدمها.



كيف ترى حالة النشاط في الأعمال التي تعرض على المنصات الإلكترونية؟



٭ أوجدت حالة من النشاط الكبير على مستوى الوطن العربي ودول الخليج، وأصبح التواجد أكبر ولفترات أطول على مدار العام للفنانين وأعطت فرصة لنجوم الشباب أن يقدموا أفكارا وتوجهات جديدة، وحالة الاختلاط بين الفنانين من مختلف الدول ستؤدي الى إثراء الحركة الفنية ويجعلنا نتابع أعمالا ناضجة فنية وينعكس على الشاشة، والمنصات أحدثت نقلة كبيرة، وأراها القوة المحركة الأساسية ونعول عليها على الساحة الفنية، وأصبحنا نرى أعمالا خليجية يخرجها مخرجون من هوليوود، وهذا يعود بالنهاية على الحركة الفنية وعلى جودة الأعمال التي يشاهدها المشاهد.