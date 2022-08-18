أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الكويت، عن انطلاق حملة «اربح قسط المدرسة مع كارفور»، والتي تهدف إلى مساعدة الأهالي خلال الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد بحلول شهر سبتمبر.

وتتيح كارفور الفرصة أمام 48 فائزا محظوظا للفوز بجوائز قيمة حيث سيحصل 4 فائزين على قسط مدرسي بقيمة 750 د.ك، بينما سيحصل 4 آخرون على هاتف Xiaomi Mobile Note 8 وسيحصل 40 فائزا على بطاقة هدايا بقيمة 20 دينارا كويتيا للبطاقة الواحدة خلال السحب الأسبوعي الذي سيقام خلال الفترة الممتدة من 17 أغسطس حتى 13 سبتمبر 2022.

ويمكن لعملاء كارفور الدخول في السحب بمجرد إنفاقهم بقيمة 20 دينارا أو أكثر في جميع أفرع فروع كارفور. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين أسبوعيا كل يوم ثلاثاء الموافق 23 و30 أغسطس و6 و13 سبتمبر.



وقال جان عبد الساتر، رئيس العمليات التجارية في كارفور الكويت، لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «تلتزم كارفور بمنح قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائها من خلال كل تجربة تسوق.

ومع انطلاق موسم العودة إلى المدارس، تتطلع كارفور إلى تحقيق تجربة تسوق مميزة وتلبية احتياجات العائلات ورعاية أجيال المستقبل».



وتوفر كارفور، كل ما تحتاج اليه العائلات في مكان واحد من خلال مجموعة واسعة من المستلزمات المدرسية من علامات تجارية مفضلة عند الكثيرين، وذلك في أقسام القرطاسية والشنط المدرسية والألبسة والأطعمة والإلكترونيات. كما تقدم كارفور أيضا خصومات استثنائية.



وبالإضافة إلى عروض العودة إلى المدرسة التنافسية، تقدم كارفور مزايا حصرية مخصصة لمستخدمي «ماي كلوب» برنامج الولاء الخاص بكارفور، من خلال خصومات إضافية تصل إلى 30% تقدم كنقاط نقدية من «ماي كلوب» ويمكن لعملاء كارفور التسوق من مجموعة واسعة من المستلزمات المدرسية وعلب الطعام المميزة والمنتجات الأساسية داخل فروع كارفور أو عبر الانترنت، واستخدام خدمات «كارفور الآن» و«انقر واستلم» وخدمة «توصيل العربة» وخدمة «امسح وانطلق»، لتحقيق تجربة تسوق سلسة ومن دون متاعب.