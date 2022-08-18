غادر وفد من نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي يترأسه مدير إدارة الإغاثة خالد مبارك الشامري والمصور الوثائقي وائل الشرع إلى الصومال، وذلك لتفقد اغاثات عاجلة للمتضررين من الجفاف والمجاعة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، والمساهمة في إنقاذ حياة أكثر من نصف سكانها المعرضين للخطر، ولمواصلة جهودها في التدخل الميداني الفوري لتخفيف معاناة المتضررين من وطأة الآثار الإنسانية الناجمة عن القحط والجفاف ومضاعفات كارثة المجاعة التي تهدد حياة الملايين.



وقال مدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية خالد مبارك الشامري ان موجة الجفاف التي اجتاحت معظم الأقاليم بالصومال نتيجة عدم هطل الأمطار الموسمية بشكل منتظم تسببت في ازدياد معاناة السكان ونزوح الآلاف من سكان المناطق والتجمعات البدوية إلى مخيمات النزوح في المدن الكبرى، وتضاؤل المراعي وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.



وبين الشامري أن تصريحات الرئيس الصومالي الذي أعلن دخول البلاد في مجاعة تؤكد حجم الكارثة التي يعيشها الصومال، مؤكدا أن أهل الصومال يتعرضون لمأساة حقيقية، حيث ينعدم الطعام والشراب لديهم.



وتحث نماء أهل الخير والمحسنين على التبرع لصالح إخوانهم المتضررين عبر الرابط https://www.namaakw.net/4hs6i