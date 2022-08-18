دارين العلي



بعد أن استمر تفوق الاستهلاك المائي على الإنتاج منذ بداية الشهر الجاري، عادت حاليا كفة الإنتاج للتفوق على الاستهلاك ولو بفارق بسيط مع بدء العد العكسي لانتهاء موسم الذروة.



وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الأنباء» إن ارتفاع الاستهلاك بالنسبة للإنتاج في بداية الشهر عادة ما يحصل في أغلب أيام موسم الذروة، إذ تعدى الفارق في بعض الأيام 35 مليون غالون تمت الاستعانة لتغطيتها بالمخزون الاستراتيجي.



وأوضحت المصادر أن زيادة الاستهلاك على الإنتاج من المياه تعود لنسبة الاستهلاك المرتفعة للفرد في البلاد بسبب الحرارة وكذلك بعد أيام الغبار والتي تستهلك فيها المياه بشكل كبير عدا عن الفاقد في الشبكة.



ولفتت المصادر إلى أن تساوي الإنتاج مع الاستهلاك خلال المرحلة الحالية أو تفوق الإنتاج ولو بفارق بسيط يعود إلى كون جميع وحدات التقطير تعمل بكفاءتها كما أن استقرار الأحوال الجوية يلعب دورا كبيرا في خفض الاستهلاك.

وشددت على أن المخزون الاستراتيجي في وضع مطمئن حتى وان تم استخدامه خلال الصيف، اذ يتم تعويضه في فصل الشتاء مع انخفاض حجم الاستهلاك.



وأكدت المصادر مجددا أهمية الترشيد ووقف الهدر، مشيرة إلى أن فرق الضبطية القضائية مستمرة في العمل على مدار الساعة لرصد الهدر وتوجيه إنذارات ومخالفة من يثبت تعديه على الشبكة المائية أو الكهربائية التي تعتبر من أهم موارد الدولة ويجب الحفاظ عليها.