آلاء خليفة



اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) فعاليات نادي نزاهة الصيفي الرابع تحت عنوان (النزاهة الوطنية) بمشاركة 22 عضوا، والذي أقيم خلال الفترة من 14 حتى 17 أغسطس الجاري بالتعاون مع جمعية الشفافية.



وبهذه المناسبة، قالت الأمينة العامة المساعـدة لقطــاع الوقايــة فــي «نزاهة» م. أبرار الحماد إن تجربة النادي لهذا العام اتسمت بالفاعلية والمشاركة بعد توقف المشاركات لعامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن النادي في نسخته الرابعة خرج بمجموعة من التوصيات، من أبرزها:



1 ـ تعزيز معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة في التعيين للوظائف القيادية.



2 ـ المراجعة الدورية لضوابط وقواعد تعيين القياديين، ومدونات السلوك الوظيفية مع مراعاة وضع معايير تعزز النزاهة والشفافية ومنع تعارض المصالح في الوظيفة العامة.



3 ـ إبراز الإنجازات ونشر القوانين والضوابط العامة التي من شأنها توفير بيئة حاضنة للنزاهة والشفافية وتقوم على مبادئ المساءلة وسيادة القانون بالمجتمع.



4 ـ دعم بناء استراتيجيات اتصالية بين القطاعات المختلفة، تعزز المسؤولية المجتمعية وتسهم في نشر المعرفة والثقافة لترسيخ النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة.



5 ـ إطلاق حملات توعوية لتثقيف المساهمين والمشاركين في جمعيات النفع العام الجمعيات التعاونية بالحقوق والواجبات التي تضمن المساءلة وتحقق الرقابة المجتمعية لممارسي العمل التعاوني والخدمي المجتمعي، وترسخ مبادئ النزاهة الوظيفية وحماية المال العام.



6 ـ التوصية بدراسة إضافة أعضاء مجالس إدارة جمعيات النفع العام والخيرية ضمن الفئات المشمولة بتقديم اقرارات الذمة المالية.



7 ـ تشجيع الشراكات الوطنية بين مختلف القطاعات بما يواكب متطلبات المرحلة، وتسهم في رفع معدلات النزاهة والشفافية ودعم جهود التنمية.



8 ـ تشجيع منظمات المجتمع المدني لتبني معايير النزاهة والشفافية الموصى بها عالميا.



9 ـ تطوير برامج النادي بما يسهم في دعم استمراريته وتحقيقه لأهدافه.